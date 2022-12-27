تأثر سعر الذهب في سورية بشكل كبير خلال العام الحالي، حيث ارتفعت التسعيرة الرسمية لجمعية الصاغة بنسبة 72% مقارنة مع العام الماضي، وارتفعت الأسعار الحقيقية في الأسواق بأكثر من 80% خلال التاريخ نفسه.



وبالحديث عن التسعيرة الرسمية، أرجع موقع «اثر برس» التغيرات الكبيرة في الاسعار إلى الارتفاع الكبير بسعر الأونصة العالمية وزيادة الطلب على الذهب، علاوة على محاولات الجمعية المتواضعة للتماشي مع السوق السوداء.



وعلى سبيل المثال ارتفعت تسعيرة الذهب عيار (21) مطلع العام، من 179 ألف في يناير إلى 195 ألف في شهر فبراير ليصل إلى 204 ألف في شهر مارس ومايو، قبل ان ينخفض بشكل طفيف خلال شهري يونيو ويوليو إلى 195 ألف، معاودا ارتفاعه في سبتمبر إلى 214 ألف، متصاعدا نحو 271 ألف في نوفمبر الماضي، ليختم العام 2022 حائما حول 340 ألف.



وبحسبة بسيطة يتبين أن التسعيرة الرسمية لعيار (21) ارتفعت خلال هذا العام حوالي 133 ألف ليرة سورية، وهي أكبر زيادة سنوية في التاريخ.



ولعل ما ساهم في بلوغ هذه الاسعار انهيار الليرة الدراماتيكي أمام الدولار، حيث سجل الدولار أمس 6650 ليرة في دمشق وحلب، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 في دمشق 339.000 ليرة للمبيع و334.000 ليرة للشراء، بينما سجل في حلب سعر 331.000 ليرة للمبيع و326.000 ليرة للشراء، ووصل في إدلب إلى 338.000 ليرة للمبيع و335.000 للشراء، ووصل في الحسكة إلى 339.000 ليرة للمبيع و336.000 للشراء.