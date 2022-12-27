شهدت مدينة الرقة اشتباكات عنيفة أمس إثر هجوم تعرض له أحد مقرات قوى الأمن الداخلي الكردية «الاسايش» التابعة لقوات سوريا الديموقراطية «قسد»، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في ظل استنفار أمني واغلاق طرق.



وقال سكان محليون في مدينة الرقة إن موقعا تابعا لقسد في حي الدرعية غرب مدينة الرقة، تعرض لهجوم وان عنصرين قتلا، وأصيب اخران من عناصر المقر، وأن سيارات اسعاف وصلت الى المكان.

وأضاف السكان بحسب ما نقلت عنهم وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ): «أرسلت قوات قسد تعزيزات عسكرية الى حي الدرعية وسط حالة حظر تجول للسكان».



من جانبه، أكد مصدر مقرب من قوات قسد في مدينة الرقة «مقتل أحد المهاجمين على مقر للاسايش وأنه كان يرتدي حزاما ناسفا وان اشتباكات وقعت بين عناصر المقر والمهاجمين وعددهم أربعة وأن قوات الاسايش تغلق جميع مداخل حي الدرعية بشكل كامل».



وأكدت مصادر خاصة في مدينة الرقة لـ (د.ب.أ) أن «المقر الذي تعرض للهجوم في حي الدرعية هو مركز اعتقال لعناصر تنظيم داعش وهناك معلومات عن هروب عدد منهم، وسط استنفار أمني كبير لقوات قسد والاسايش».



وقالت «وكالة هاوار» الكردية المقربة من «قسد»، إن خلية مسلحة تابعة ل«داعش» هاجمت مقر «الأسايش» في حي الدرعية، واستهدفت عناصر الأمن بالأسلحة الرشاشة، حيث يقع بالقرب من المقر سجن يضم عناصر من التنظيم.



وفرضت «قسد» طوقا أمنيا على المنطقة التي تعرضت للهجوم، وأغلقت طرقا رئيسية وسط المدينة، تزامنا مع استنفار أمني مكثف، وفقا لموقع «نورث برس».



وقال شبكة «نهر ميديا» إن الخلية هاجمت المركز الذي يضم سجناء من التنظيم، بهدف تحريرهم، إلا أن اشتباكات نشبت أدت إلى مقتل عنصر من «داعش» كان يرتدي حزاما ناسفا، وأسر عنصر آخر يرتدي حزاما هو الآخر.



وأشارت شبكة «عين الفرات» المحلية إلى وجود قتلى وجرحى من «الأسايش» إثر الهجوم.



وبحسب حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان، قتل ستة مسلحين أكراد وعنصران من «داعش» جراء الهجوم.



وقال المرصد إن من بين القتلى ثلاثة عناصر من قوى الأسايش في هجوم مباغت نفذته خلايا تنظيم داعش «على مقرات أمنية بالقرب من سجن استخبارات عسكرية في حي الانتفاضة بالريف الغربي في الرقة».



وأضاف المرصد أن «القوى الأمنية التابعة لقسد أحبطت الهجوم بعد اندلاع اشتباكات عنيفة مع عناصر التنظيم».



وقد تبنى التنظيم المتطرف الهجوم في قلب عاصمته السابقة، وأفاد في بيان على تطبيق «تلغرام»، بأن الهجوم جاء في سياق الانتقام المتواصل لمن وصفهم بأسرى المسلمين خصوصا النساء من أقارب التنظيم الموقوفات في مخيم الهول الذي تديره «قسد».



وأعلنت السلطات المسيطرة على الرقة ولجنة الداخلية التابعة لمجلس الرقة المدني التابع للأكراد تطبيق حظر تجوال كلي في المدينة بدءا من أمس حتى إشعار آخر، وذلك بالتوازي مع عمليات البحث والتمشيط المتواصلة بحثا عن الفارين عقب الهجوم على مقر قوى الأمن الداخلي «الأسايش».