وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، بشأن قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بإدارة الفتوى والتشريع. ونص السؤال على ما يلي: نمى إلى علمي أن قاعدة البيانات الإلكترونيـــــة الخاصة بإدارة الفتوى والتشريع قد تعرضت للاختراق والإتلاف، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل صحيح أن قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بإدارة الفتوى والتشريع تعرضت للاختراق والإتلاف؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما حجم الأضرار التي ترتبت على ذلك؟



2 ـ هل هناك نسخ احتياطية الكترونية أو ورقية للتالف من البيانات؟



3 ـ هل الاستدلال على البيانات بنسختها الورقية سيجري بشكل يسير حتى لا تتعطل آلية عمل والتزامات الإدارة؟



4 ـ هل اتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة من الناحية الفنية التي تحول دون تعرض قاعدة البيانات للاختراق مرة أخرى؟



5 ـ هل أجري تحقيق في ملابسات الواقعة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما المدة المتوقعة للخروج بنتائج التحقيق؟



6 ـ هل ستترتب أي آثار قانونية على القضايا التي تتولى إدارة الفتوى والتشريع تمثيل الدولة فيها بسبب هذه الواقعة؟