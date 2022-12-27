عبدالله قنيص



ضمن جهود الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة للقضاء على ظاهـــرة المخالفين لقانون الإقامــــــة والحـــد من انتشـــار مكاتب الخدم الوهمية، شنّ رجال مباحث الإقامة صباح أمس حملة على مكاتب الخدم الوهمية في منطقة الصالحية، استطاعوا خلالها ضبط مكتــــب خدم وهمي يؤوي 7 مخالفين لقانون الإقامة من مختلف الجنسيات، وتمت إحالتهم إلى إدارة الإبعاد.



في سياق قريب، واستمرارا للحملات الأمنية التي يقوم بها رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، شنت صباح أمس حملة على العمالــــة المخالفـــــة في منطقة غرب عبدالله المبارك، تمكنـــوا خلالهــــا من الإمساك بـ 27 وافـــدا من مختلف الجنسيات مخالفين لقانون الإقامة.