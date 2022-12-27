تبين أن حجم مبيعات ألبومات موسيقى الـ «كيه بوب» بلغ نحو 80 مليون نسخة هذا العام بفضل الشعبية التي حظيت بها الفرق الموسيقية الكورية، وفي مقدمتها فرقة «بي تي إس»، حسبما أوردته شبكة «كيه بي إس وورلد» الاذاعية الكورية الجنوبية أمس.



وبحسب قائمة «سيركل» الموسيقية، فقد بلغ حجم مبيعات ألبومات الـ «كيه بوب» منذ بداية العام حتى 10 الجاري 74 مليونا و195 ألفا و554 نسخة، بزيادة نسبتها 29.9% بالمقارنة بالعام الماضي.

واحتلت فرقة «بي تي إس» المرتبة الأولى من حيث حجم مبيعات الألبومات بواقع نحو 6 ملايين و70 ألف نسخة، وتلتها فرقة «ستري كيدز» بواقع 5 ملايين و830 ألف نسخة، وفرقة «سفنتين» بواقع 5 ملايين و460 ألف نسخة.