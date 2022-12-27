مبارك التنيب



تمكنت 3 فرق إطفاء صباح أمس من السيطرة على حريق اندلع بشقة بإحدى العمارات في منطقة خيطان تسبب بإصابة 8 أشخاص باختناق وحروق بينهم رجل إطفاء.



وفي التفاصيل، كما رواها مصدر إطفائي لـ«الأنباء» أن بلاغا ورد صباح امس لغرفة عمليات قوة الإطفاء العامة يفيد باندلاع حريق عمارة في منطقة خيطان، وعلى الفور توجهت فرق إطفاء جليب الشيوخ وصبحان والفروانية إلى موقع الحريق، حيث تبين أن عمارة مكونة من 14 دورا قد اندلعت النيران في شقة بالدور الـ 13 منها، ليتم على الفور إخلاء العمارة من السكان ومن ثم محاصرة النيران وإخمادها خلال وقت قياسي.



وأكد المصدر أن الحريق تسبب في إصابة 7 أشخاص من السكان، بالإضافة إلى رجل إطفاء باختناق وحروق، وتم تسليمهم لرجال الإسعاف.