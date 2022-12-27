منصورالسلطان



أحيل شاب في العقد الثالث من العمر إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطه في منطقة تيماء يروج المواد المخدرة وبحوزته ما يقرب من 300 حبة مخدرة نوع «لاريكا».



ووفق ما قال مصدر أمني لـ «الأنباء»، فإنه خلال تجول إحدى دوريات بستاد مديرية أمن الجهراء في منطقة تيماء ضمن خطة قطاع الأمن العام للانتشار الأمني، تم الاشتباه بسيارة متوقفة في مواقف إحدى المدارس.



وتابع: لدى التوجه إلى المركبة حاول قائدها الهرب، فتم ضبطه واتضح أنه في العقد الثالث عمره، والعثور معه على كيس به ما يقارب من 300 حبة مخدرة نوع «لاريكا»، وخلال التحقيق معه اعترف بأنه يروج الحبوب المخدرة، وعليه تمت إحالته والمواد المخدرة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.