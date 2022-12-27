منصور السلطان



ألقى رجال الأمن مساء أمس القبض على مواطن ووافد مصري متلبسين بالجرم المشهود لدى قيامهما بسرقة الحديد والنحاس من شركة نفطية تعمل بالقرب من المطار الدولي.



وفي التفاصيل كما ذكرها مصدر أمني لـ «الأنباء»، فإن بلاغا ورد مساء أول من أمس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوجود اشخاص يقومون بسرقة بالقرب من المطار الدولي، وعلى الفور توجهت دوريات النجدة إلى الموقع، حيث اتضح ان شخصين يقومان بسرقة الحديد والنحاس من مقر الشركة النفطية ليتم ضبطهما وبحوزتهما كمية من المسروقات، وبالاستعلام عنهما اتضح ان احدهما مواطن والآخر وافد مصري، وعليه تم اقتيادهما وإحالتهما مع المسروقات إلى المخفر.