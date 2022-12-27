

القاهرة ـ ناهد إمام



أعلن د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح قطع أراض جديدة مميزة بمشروع بيت الوطن لأراضي المصريين في الخارج، حيث سيتم اليوم الثلاثاء إتاحة قطع الأراضي الجديدة بالموقع الإلكتروني للمشروع بعد تحديثه.



وأوضح وزير الإسكان أن الأراضي الجديدة التي سيتم إتاحتها، بمدن: القاهرة الجديدة ـ 6 أكتوبر ـ دمياط الجديدة ـ العبور ـ العبور الجديدة ـ بدر ـ الشيخ زايد ـ المنيا الجديدة ـ سوهاج الجديدة ـ المنصورة الجديدة.



وأشار الوزير إلى أن إتاحة تلك الأراضي بهدف تلبية رغبات أكبر قدر من الحاجزين الذين قاموا بتحويل مقدمات الحجز خلال الفترة السابقة اعتبارا من تاريخ 30/5/2022 وذلك بإعطائهم الأولوية في الحجز، وكذا إتاحة الفرصة للراغبين الجدد في الحجز، موضحا أنه اعتبارا من الغد، ولمدة أسبوعين، سيتم فتح الباب لاستقبال استكمال التحويلات لمن قاموا بالتحويل سابقا خلال المدة سالفة الذكر، وكذا تحويلات الحاجزين الجدد.