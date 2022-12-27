

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أتم نادي الريان القطري إبرام صفقة مونديالية وذلك بالتعاقد مع مدافع منتخب اليابان لكرة القدم شوغو تانيغوتشي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، ليحل بديلا من المدافع الفلسطيني المصاب ياسر حمد كمحترف آسيوي، ويأتي هذا التعاقد من أجل تدعيم صفوف الفريق الذي يعاني في الدوري القطري، حيث يحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة ويصارع من أجل الهروب من شبح الهبوط إلى الدرجة الثانية.



ويمتلك الريان فرصة بلوغ الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2022، في حال تخطى مواطنه الدحيل في الدور ثمن النهائي والتي ستقام بينهما في فبراير المقبل، وذلك بعد أن أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لنظيره القطري استضافة الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا بعد النجاح الباهر في استضافة المونديال.



وكان نادي كاواساكي الياباني قد أقام حفل وداع لتانيغوتشي في طريقه إلى الدوحة من أجل الانضمام لصفوف الريان.



وتواجد تانيغوتشي مع المنتخب الياباني في مونديال قطر والتي وصل فيها الساموراي إلى الدور ثمن النهائي وخسر أمام كرواتيا بركلات الترجيح. ولعب تانيغوتشي مع نادي كاواساكي لمدة ثمانية مواسم تألق فيها بشكل كبير وساهم في حصوله على العديد من البطولات.



من جانب آخر، أعلنت إدارة السكن في اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن بطولة كأس العالم قطر 2022، شهدت حجز أكثر من 2.1 مليون ليلة فندقية من خلال المنصة الرسمية للبطولة، لزوار يمثلون 200 جنسية مختلفة.



وأقامت إدارة السكن وشركة كتارا للضيافة وشركة أكور التي أشرفت على الوحدات السكنية احتفالا بإنجاز الموظفين الذين شاركوا في البطولة في ستاد 974.



وحضر الحفل مجموعة من ممثلي اللجنة في مقدمتهم المدير العام للجنة العليا للمشاريع والإرث م.ياسر الجمال، ومساعد المدير العام فاطمة فخرو، والمدير التنفيذي لإدارة السكن عمر الجابر، كما حضر كل الموظفين التابعين لإدارة السكن وحوالي 13 ألف موظف من شركة أكور، والذين قدموا الخدمات للجمهور والمشجعين خلال فترة إقامتهم في وقت البطولة.



وبحسب الإحصائيات، فقد شهدت البطولة أيضا تسجيل حركة دخول أكثر من 45 ألف شخص إلى مقرات الإقامة في اليوم الواحد، فيما وصل تسجيل الخروج إلى 42 ألف شخص في اليوم.