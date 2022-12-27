أعلن الجيش الأردني إصابة مهربين في أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة إلى أراضي المملكة، وضبط كميات ضخمة من مادة «الحشيش» المخدر قادمة من الأراضي السورية، وذلك عقب يوم واحد من اعلان الأردن احباط أضخم محاولة تهريب مخدرات من العراق وضبط نحو 6 ملايين حبة «كبتاغون».



وقال الجيش، في بيان، إن «المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت فجر الاثنين، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية».



ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول أن «قوات حرس الحدود رصدت محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وبعد تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، أصيب عدد منهم، وهرب الآخرون إلى داخل العمق السوري».



وأضاف المصدر أنه «بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، عثر على 738 كف حشيش، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة».



ويعلن الجيش الأردني، باستمرار، عن إحباط محاولات تهريب المخدرات إلى أراضيه، حيث ضبط ملايين الحبوب من مخدر «الكبتاغون» قادمة من سورية وميليشيات إيران في سورية، التي باتت تعد مصدرا رئيسيا لتصنيع المخدرات وتهريبها إلى دول الشرق الأوسط وأوروبا.