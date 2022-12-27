

القاهرة - سامي عبدالفتاح



في ليلة واحدة عجز القطبان الأهلي والزمالك عن هز شباك الخصوم، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة بالوقوع في فخ التعادل السلبي مع سموحة والمقاولون العرب، فيما عاد المصري لسكة الانتصارات بفوز صعب على الإسماعيلي بهدف نظيف.



فعلى ملعب السلام، رفض الأهلي هدية الزمالك بالتعادل مع المقاولون العرب سلبيا في المباراة التي سبقت لقاءه مع سموحة ليفشل في تحقيق الفوز لكنه رفع رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن الزمالك أقرب منافسيه فيما ارتفع رصيد سموحة إلى 8 نقاط في المركز الثالث عشر، وبدوره عجز الزمالك عن فك شفرة المقاولون، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة بينما ارتفع رصيد المقاولون إلى 12 نقطة في المركز السابع.



في غضون ذلك، قال المدير الفني للأهلي السويسري مارسيل كولر: «مواجهة سموحة هي أسوأ مباراة شاهدتها في حياتي» مضيفا: «كنت لاعبا لمدة 23 عاما ومدربا خلال 17 عاما ومباراة سموحة هي الأسوأ على مدار 40 عاما في مشواري الكروي، وذلك لأن لاعبي سموحة أهدروا الوقت بشكل مبالغ فيه وسقطوا كل 3 دقائق ولم يلعبوا كرة قدم حقيقية».



من جانبه، أشاد مدرب سموحة طارق العشري، بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه، مضيفا أن فريقه كان الأقرب للفوز بنقاط المباراة الثلاث بعدما قدم لاعبوه واحدة من أفضل مبارياتهم، ولو نجحوا في استغلال الفرص التي سنحت لهم خصوصا في الشوط الأول، لتمكنوا من تحقيق الفوز.



إلى ذلك، تنطلق اليوم الجولة العاشرة بلقاء وحيد يجمع بين بيراميدز والاتحاد السكندري على ملعب الدفاع الجوي.