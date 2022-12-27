أعلنت سيئول ان خمس طائرات مسيرة كورية شمالية اخترقت المجال الجوي لكوريا الجنوبية، وان الاخيرة ردت بالدفع بمقاتلات وطائرات مروحية هجومية وإطلاق النار لإسقاط الطائرات المسيرة التابعة لكوريا الشمالية.



وذكر مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي في بيان ان الجيش أرسل في إطار الرد طائرات مراقبة إلى كوريا الشمالية لتصوير معداتها العسكرية.



وقال لي سيونغ أو، المسؤول الكوري الجنوبي في رئاسة الأركان المشتركة في إفادة، «هذا عمل استفزازي واضح من كوريا الشمالية التي اخترقت مجالنا الجوي».



وحلقت إحدى الطائرات المسيرة الخمسة فوق العاصمة الكورية الجنوبية سيئول بينما حامت بقية الطائرات قرب الساحل الغربي.



وقال لي إن جيش كوريا الجنوبية «استعمل موارد لإسقاط» الطائرات المسيرة.



ووفقا للجيش الكوري الجنوبي، أدى الاختراق، وهو الاول منذ 5 سنوات، إلى إطلاق طلقات تحذيرية من قبل سيئول، وأفادت وكالة أنباء «يونهاب» بأن إحدى الطائرات الكورية الجنوبية، وهي مقاتلة من طراز «كاي-اي1»، تحطمت بعد ذلك في مقاطعة هونغسونغ شرقا.



ولم يذكر الجيش ما إذا كانت الطائرات المسيرة قد أسقطت أو عبرت مجددا الحدود بين الكوريتين، وهي من بين أكثر المناطق أمنا في العالم.



كما نشر الجيش الكوري الجنوبي وسائله الاستطلاعية في المناطق القريبة والواقعة شمال خط الترسيم العسكري لاتخاذ «الإجراءات المناسبة».



وقال المسؤول في هيئة الأركان المشتركة «أجرينا أنشطة استطلاعية وعملانية بما في ذلك تصوير منشآت عسكرية رئيسية للعدو».



واضاف ان «جيشنا سيواصل الرد بشكل شامل وحازم على مثل هذه الاستفزازات من قبل كوريا الشمالية».