أحرق مستوطنون متطرفون 3 مركبات فلسطينية جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس.



وقال دغلس في تصريح صحافي إن مستوطنين متطرفين هاجموا بلدتي «عوريف» و«بلورين» جنوب نابلس وأحرقوا المركبات بشكل كامل، كما هاجموا منازل فلسطينية.



وشهدت الضفة الغربية في عدة مناسبات حوادث حرق لمركبات ومساجد وحقوق زراعية ومنازل وكتابة شعارات عنصرية على جدرانها، وقف وراءها مستوطنون متطرفون.



في هذه الأثناء، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينيا على الأقل في عدة مدن بالضفة الغربية المحتلة.



وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن الاعتقالات تركزت في مدن: رام الله وجنين ونابلس وطولكرم تخللها اقتحام منازل سكنية وتفتيشها.



من جهة أخرى، زعمت الإذاعة الإسرائيلية العامة بأن فلسطينيين قاموا بإطلاق النار صوب حاجز عسكري تابع لجيش الاحتلال غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية دون وقوع إصابات.



وأضافت الإذاعة ان قوات الجيش الإسرائيلي قامت في أعقاب الحادثة بنشر حواجز للتفتيشات الأمنية لكي يخضع لها جميع من يدخل منطقة نابلس ومن يخرج منها.