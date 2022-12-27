كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بمحافظة مبارك الكبير تنفيذ جولة تفتيشية على المحلات بمنطقة أبو الحصانية للتأكد من التزام أصحاب المحلات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية طلال العقاب أن الجولة التي ترأسها وأشرف عليها على المحلات بمنطقة ابو الحصانية قد أسفرت عن تحرير 7 مخالفات تمثلت في إضافة اعلان دون ترخيص، عدم وضع الترخيص في مكان بارز.



ودعا العقاب أصحاب المحلات الى التقيد والالتزام بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في البلدية لكي لا يتعرضوا للمخالفات والوقوع تحت طائلة القانون.