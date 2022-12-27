توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة وغائم جزئيا إلى غائم لنهار اليوم الثلاثاء، والرياح متقلبة الاتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة إلى بارد وغائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 19 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 11 درجة مئوية.