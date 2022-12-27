أعلن الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الاسلامي انه سيتم افتتاح أكاديمية اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي في جدة في الأسبوع الأول من العام الجديد وًستكون أولى دوراتها التي تستمر أسبوعا كاملا عن الإعلام الجديد، و يحضرها مجموعة كبيرة من كبار المسؤولين في الدول العربية و الإسلامية. ويحاضر فيها مجموعة كبيرة من اساتذة الاعلام من شتى انحاء العالم الاسلامي وستتم دعوة ضيوف الدورات لأداء العمرة على هامش الدورة التدريبية.

وصرح رئيس الاتحاد بأن الاكاديمية ستعقد دورات شهرية منتظمة في جميع مجالات فنون الإعلام للدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي.

وسيحضر حفل افتتاح الاكاديمية الاستاذ الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف ورئيس الجمعية العامة والمجلس التنفيذي للاتحاد وكذلك حسين طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي ومجموعة من وزراء إعلام الدول العربية و الاسلامية.