قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال الخالد، يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس والوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء بدر البالول، بزيارة الملازم عبد الله بدر إبراهيم الفريج في منزله للاطمئنان على صحته لعدم قدرته على حضور حفل تخرج الدورة السادسة للترقية إلى رتبة ملازم، نظرا لتعرضه لوعكة صحية، وأدى القسم امام وزير الداخلية.

وهنأ الخالد الضابط الخريج بترقيته إلى رتبة ملازم، متمنيا له الشفاء العاجل والانضمام الى زملائه في ميدان العمل وحثه على الحفاظ على القسم الذي اقسمه و بذل المزيد من الجهد والعطاء ومضاعفة العمل والتعامل الراقي مع الجمهور وتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة، متمنياً له التوفيق والنجاح.