عبدالعزيز الفضلي

بعد جهود مكثّفة بذلها مع الجهات المعنية طوال الفترة الماضية، زفّ وكيل القطاع المالي بوزارة التربية يوسف النجار، في تصريح خاص لـ"الأنباء"، بشرى سارة للمستحقين لمكآفات الصفوف الأمامية بوزارة التربية بأنها ستكون في حساباتهم يوم غد الاربعاء، مشيراً الى ان المبلغ الإجمالي المرصود للصرف يبلغ (647576,727) د.ك " ستمائة وسبعة وأربعون ألف وخمسائة وستة وسبعون دينار وسبعمائة وسابعة وعشرون فلسأ "

واوضح النجار ان اليوم الثلاثاء تم تحويل المبلغ بالكامل للبنك المركزي والذي سيقوم بدوره بتحويله للبنوك وايداعها في حساباتهم، معرباً عن بالغ شكره وتقديره للمسؤولين بوزارة المالية على تعاونهم معنا وإنهاء الموضوع في السرعة الممكنة.