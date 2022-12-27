قام مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد، وعدد من القيادات الجمركية، وبرفقتهم وفد من وزارة الداخلية، متمثلاً بالوكيل المساعد لأمن المنافذ اللواء منصور العوضي، ومدير عام أمن الحدود اللواء مجبل بن شوق، ومدير عام امن المنافذ البرية العميد علي البناي ومدير منفذ العبدلي العقيد وليد العازمي وعدد من قيادات الداخلية، بجولة تفقدية في منفذ العبدلي الحدودي.

وكان في استقبالهم مدير مركز العبدلي سعد المطيري.

هذا، وقد اطلع مدير عام الجمارك وقيادات وزارة الداخلية، على استعدادات الدخول والخروج وكافة الإجراءات المتبعة بين الإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية، لتذليل المعوقات، وإضافة الملاحظات المهمة بين الجانبين، وذلك لتسهيل مرور العابرين لحضور مباريات كأس الخليج التي ستقام في البصرة.