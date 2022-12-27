في سؤالين لوزيري الإسكان والمالية النائب د. مبارك الطشة، يسأل عن الموعد النهائي لأوامر البناء لمدينة المطلاع المتبقية ضواحي N1,N2,N3,N4 ومعرفة جاهزية البنية التحتية والخدمات فيها وعن أسباب وعلاج التأخير إن وجد وعن جاهزية بنك الائتمان لصرف قروض البناء.

السؤال الأول:

ارجو التكرم بتوجيه السؤال التالي الى / وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية و الاستثمار المحترم

(نص السؤال )

ينتظر اكثر من 19 ألف مواطن من المخصص لهم قسائم في مشروع مدينة المطلاع السكنية منذ سنوات تسلم القسائم رسميا واصدار شهادات "لمن يهمه الأمر" حتى يتسنى لهم انجاز أذونات البناء مع البلدية والتقديم على القرض العقاري في بنك الائتمان للشروع في بناء قسائمهم وانهاء المعاناة الطويلة بحثا عن الرعاية السكنية، لذا يرجى الإفادة وتزويدي بالمعلومات المطلوبة فيما يلي:

- متى يبدأ بنك الائتمان استقبال طلبات الحصول على القروض الاسكانية من المواطنين أصحاب القسائم في باقي مناطق وضواحي مدينة المطلاع السكنية ؟ وما الموعد المقرر لذلك وفقا لخطط وتصورات البنك ؟ وهل هناك جدول زمني لانجاز كل طلبات القروض الاسكانية ؟ في حال كان الرد بالإيجاب تزويدنا به وبأي خطط أو تصورات بهذا الخصوص.

- ما هي أسباب ودواعي التأخر في صرف القروض العقارية لباقي مناطق مدينة المطلاع حتى الآن؟ وهل البنك جاهز حاليا لبدء عمليات الصرف؟ وهناك تغطية مالية كافية لكل الطلبات؟ وإلى الى حد حد اسهم القانون رقم (1) لسنة 2022 بشأن "زيادة رأسمال البنك الى 3مليارات و300 مليون دينار "في الوفاء بمتطلبات القروض لاصحاب القسائم في المدينة؟وهل تغطي الزيادة التي تمت وفقا للقانون احتياجات ومتطلبات الإقراض؟

السؤال الثاني:

أرجو التكرم بتوجيه السؤال التالي الى

وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني المحترم

(السؤال )

يعد مشروع مدينة المطلاع السكنية من اهم واضخم المشاريع الاسكانية في تاريخ الكويت ، لكنه وعلى الرغم من بدء العمل به منذ سنوات و رصد المخصصات و الاعتمادات المالية اللازمة له ، لا تزال هناك الاف الاسر التي خصصت لها قسائم سكنية في الضواحي ( N1 و N2 وN3 و N4) بالمدينة تنتظر حلم بناء بيت العمر، وتترقب انتهاء اعمال البنية التحتية وتوصيل التيار الكهربائي يوما بعد اخر على امل تسلم شهادات "لمن يهمه الأمر " و اصدار أوامر البناء لذا ارجو الإفادة و تزويدي بالمعلومات المطلوبة في ما يلي :

- متى يتسلم المواطنون من أصحاب القسائم في الضواحي الأربع ( N1 و N2 وN3 و N4) شهادات " لمن يهمه الأمر" وتصدر لهم أوامر البناء في مدينة المطلاع السكنية؟ وهل هناك جدول زمني واضح ومحدد لذلك؟ مع تزويدنا به ـ إن وجد .

- ما هو الموعد المقرر للانتهاء من أعمال البنية التحتية في الضواحي الأربع ، مع بيانً أرقام الضواحي التي تم الانتهاء من تجهيز البنية التحتية فيها، والضواحي المتبقية، وتزويدي بجدول زمني لتسليم كل ضواحي المنطقة وموعد البدء باصدار أوامر البناء للمراحل المتبقية فيها.

- كم بلغت نسبة الإنجاز في مشروعات البنية التحتية بالضواحي الأربع ؟ وهل هناك تعثر في اعمال المقاولين ؟ في حال كان الرد بالإيجاب ما أسبابه ؟ وهل صحيح ان المقاولين تعمدوا التأخير بسبب عدم صرف الدفعات المالية لهم؟ وهل اتخذت أي إجراءات قانونية بحق المتسبب في التأخير ؟ مع تزويدي بها ـ إن وجدت .

- هل لدى الوزارة أو المؤسسة خطة او تصور لاستدراك الموقف ومعالجة التأخير ، مع تزويدي بها ـ إن وجدت .

- جرى الإعلان اكثر من مرة عن قرب اصدار أوامر البناء لاصحاب القسائم في الضواحي الأربعة من دون أن يتحقق ذلك حتى الان .. فما أسباب ذلك الارتباك ؟