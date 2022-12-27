استجابة لتوصية من اللجنة الوزارية التي يرأسها النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد

مريم بندق

علمت «الأنباء» أن مدينة جنوب القيروان جاءت ضمن 6 مدن إسكانية وجّه مجلس الوزراء بإزالة المعوقات التي تمنع من الإسراع في تنفيذها، وتم ذلك استجابة لتوصية من اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بشأن مشاريع المدن الإسكانية التي يرأسها النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد.



وضمت المدن الإسكانية جنوب سعد العبدالله، وجنوب صباح الأحمد، وجنوب عبدالله المبارك، إلى جانب مدينتي المطلاع وخيطان.