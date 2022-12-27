مريم بندق

نشر جهاز متابعة الأداء الحكومي، الذي يرأسه الشيخ أحمد مشعل الأحمد، ڤيديو توضيحيا عن مستشفى الولادة الجديد في ضوء التزام الجهاز بدوره في متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الحكومية، ويعتبر المستشفى أحد المشاريع المهمة في الكويت.



وقدم م.مشاري عبدالله الشهاب، من الكوادر الوطنية العاملة بقطاع المتابعة الحكومية بالجهاز، شرحا مفصلا عن مبنى المستشفى الذي يقع في موقع متميز على ساحل جون الكويت بمنطقة الصباح الطبية مقابل مستشفى الولادة الحالي، ويطمح من تنفيذ هذا المشروع المساهمة في أن ترتقي الخدمات الصحية المقدمة إلى أعلى المستويات والمعايير العالمية من حيث التصاميم المعمارية وتجهيزات الخدمات التقنية والفنية ويضم 780 سريرا و27 غرفة عمليات و60 أخرى للولادة.



ووصف المشروع بأنه صرح طبي يضاف إلى الإنجازات المتعددة للكويت، والذي حدد تاريخ الإنجاز التعاقدي في 1 مارس المقبل بعد أن بدأ مباشرة العمل به في 8 مارس 2017 وبلغت نسبة الإنجاز الفعلية في أكتوبر الماضي 80%.