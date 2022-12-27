عاطف رمضان

قال الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية بالتكليف والناطق الرسمي باسم وزارة الأشغال م.أحمد الصالح إنه وفقا للتنسيق بين الوزارة والأرصاد الجوية والدفاع المدني وقوة الإطفاء العام وجميع الجهات ذات الصلة فيما يخص هطول أمطار في مختلف مناطق البلاد، فإن «الأشغال» تناشد مرتادي الطرق توخي الحيطة والحذر لسلامتهم.



وأضاف الصالح في تصريح لـ «الأنباء» أن الوزارة استعدت للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار في مختلف مناطق البلاد، مشيرا إلى انه في حال وجود تجمع لمياه الأمطار فإن الوزارة تستقبل اتصالات المواطنين والمقيمين على الخط المباشر 150 أو عبر مواقع التواصل أو الواتس آب الخاص بالوزارة على مدار الساعة.



ولفت إلى أن شبكة صرف مياه الأمطار تستوعب التدفقات لكميات مياه الأمطار ضمن المعدلات التصميمية للشبكة، وفي حال هطول كميات زائدة عن القدرة الاستيعابية للشبكة فإن فرق الطوارئ متواجدة للتعامل مع جميع الحالات، كل على حدة.