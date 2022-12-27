تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، برقية شكر من د.عبدالله معتوق المعتوق، رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وأعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارتها بمناسبة اختتام أعمال اجتماع مجلس الإدارة رقم (66) والذي انعقد خلال الفترة من 13 إلى 14 ديسمبر 2022م عبروا فيها عن أسمى آيات الشكر والعرفان لدعم سموه المتواصل لأنشطة الهيئة، مشيدين بدور الكويت الفعال في دعم العمل الخيري في مختلف الدول الإسلامية بما يسهم في تخفيف المعاناة عن الفقراء وضحايا الكوارث والحروب متمنين لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة والرشيدة.