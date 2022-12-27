دعت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، الجميع إلى ضرورة الالتزام والحذر بسبب تقلب الأحوال الجوية التي تسود البلاد حاليا بسبب هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق البلاد.

وطالبت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي، إلى عدم التردد بالإتصال عند الضرورة على هاتف الطوارئ (112) الذي يعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدة الأمنية والمرورية.

وناشدت مرتادي البحر للاتصال بعمليات الإدارة العامة لخفر السواحل على الهاتف رقم (1880888) عند مواجهتهم لأي حالة طارئة مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات رجال الامن بالطريق في حال وجود تحويلات أو طرق بديلة وترك مسافة أمان لتجنب الاصطدام عند الوقوف المفاجئ أثناء هطول الأمطار على البلاد.

وشددت على أهمية ربط حزام الأمان وعدم السرعة أو استخدام الهاتف أثناء القيادة والحرص على جلوس الأطفال في المقاعد الخلفية وتجنب القيادة في الطرق التي بها تجمع مياه كما دعت الجميع لمتابعة وسائل الإعلام الرسمية والأخبار الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية.