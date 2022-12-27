أعربت الفنانة فريدة سيف النصر، عن أملها في نجاح مسلسليها الجديدين "العمدة" و"عملة نادرة"، واللذين تخوض بهما سباق دراما رمضان 2023، مشيرة إلى أنها تجسد خلال أحداث العملين دورين جديدين في إطلالة مختلفة لها في عالم الدراما.

وقالت الفنانة فريدة سيف النصر-في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنها تعود لجمهورها في الموسم الرمضاني 2023 من خلال عملين دراميين مميزين دفعة واحدة، الأول مسلسل "العمدة" للفنان محمد رمضان، ويشارك في بطولته كل من الفنانين زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، لافتة إلى أن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي شعبي مشوق.

وأوضحت فريدة سيف النصر أن مسلسل "عملة نادرة" دراما صعيدية محكمة، يتناول عددا من القضايا في إطار اجتماعي، وتجسد خلال أحداثه شخصية سيدة صعيدية.

مسلسل "عملة نادرة" بطولة الفنانة نيللي كريم، جمال سليمان، كمال أبو رية، أحمد عيد، ندى موسى، محمد لطفي، جومانا مراد، مريم الخشت، محمد فهيم، رمزي العدل، هشام عاشور، ومن تأليف الدكتور مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.