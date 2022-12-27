أعلن محافظ بنك الجزائر "البنك المركزي" صلاح الدين طالب، أن احتياطي النقد الأجنبي في الجزائر فاق 60 مليار دولار.

جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة افتتاح أعمال ندوة حول التحديات المستقبلية للبنوك المركزية، /بالجزائر العاصمة، والتي تعقد بمناسبة الذكرى ال60 لتأسيس بنك الجزائر، وذلك بحضور مسؤولي البنوك المركزية لكل من تونس وفلسطين وكذلك البنك المركزي لدول غرب أفريقيا وممثلين عن صندوق النقد العربي.

وأوضح طالب أن هذا الاحتياطي يقارب تسيير سنة ونصف من استيراد السلع والخدمات، مشيرا إلى بنك الجزائر المركزي أطلق في يوليو من العام الماضي برنامجا خاصا بإعادة التمويل لصالح البنوك بغرض توفير المزيد من السيولة المالية لدعم النشاط الاقتصادي في بلاده.

وشدد محافظ البنك المركزي الجزائري على أهمية التغلب على تحدي التحكم في التضخم كظاهرة عالمية من خلال التركيز على استعمال سياسة نقدية واقعية وبالخصوص سعر الصرف كأداة للتقليل من حدة التضخم المستورد والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.