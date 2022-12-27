أفادت صحيفة "كوريا هيرالد" بأن شركة سامسونج للإلكترونيات (Samsung Electronics) تخطط لتوسيع إنتاجها من رقائق أشباه الموصلات في مصنعها في مقاطعة جيونجي، شمال غربي كوريا الجنوبية، وهو أكبر منشأة لتصنيع الرقائق تابعة للشركة، في خطوة تتناقض مع انخفاض الاستثمار من صانعي الرقائق المتنافسين، والتباطؤ الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب.

ونقلت "كوريا هيرالد"، عن خبراء في الصناعة قولهم إن عملاق التكنولوجيا تدرس التوسع في إنتاج الرقائق من أجل التفوق على منافسيها ودعم سعر سهم الشركة بمجرد انتعاش السوق.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن تقارير لموقع أنباء سامسونج (SamMobile)، أن خطط التوسع تتضمن رقائق DRAM (شرائح ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية) سعة 12 بوصة، كما تعتزم الشركة زيادة قدرة المصنع لإنتاج شرائح 4 نانومترات.

وكانت شركة سامسونج للإلكترونيات قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تطوير ذاكرة وصول عشوائي ديناميكية بسعة 16 جيجابايت، تم إنشاؤها باستخدام أول تقنية معالجة من فئة 12 نانومترًا في الصناعة.

وفي ظل خطط بدء الإنتاج الضخم في عام 2023، قالت الشركة: "ستعمل ذاكرة DRAM الجديدة على تطوير حوسبة الجيل التالي ومراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بأداء رائد في الصناعة وكفاءة أكبر في استهلاك الطاقة".