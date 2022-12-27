يستمتع مصورو الحياة البرية وعشاق الطبيعة بمراقبة عشرات الطيور المحلية والمهاجرة في مدينة بورسعيد وهي إحدى مدن قناة السويس بمصر.

تأتي هذه الأنشطة في إطار مهرجان بورسعيد الدولي لمراقبة وتصوير الطيور، الذي تنظمه وزارتا السياحة والبيئة في مصر لدعم قطاع السياحة البيئية في البلاد.

وبحسب بيان صادر عن وزارة البيئة، شارك في المهرجان الذي أُقيم بمحمية أشتوم الجميل ما يقرب من 200 من هواة الحياة البرية والتصوير. وأضافت الوزارة أن مصر تُعتبر بقعة مهمة للطيور المهاجرة، حيث يوجد ما يقرب من 200 نوع من الطيور المقيمة أو المهاجرة المسجلة في محمية أشتوم الجميل وحدها.

ويقول الناشط البيئي ومصور الحياة الطبيعية واتر البحري إن مصر تستضيف ما يقرب من 470 نوعا من الطيور المحلية والمهاجرة.

وتمثل البحيرات الشمالية في مصر والنيل ما يقرب من 25 بالمئة من الأراضي الرطبة التي ترتادها الطيور المهاجرة في شمال أفريقيا.