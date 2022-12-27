أكد أكبر الباكر، رئيس "قطر للسياحة" والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أن اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية للعام 2023 من قبل المجلس الوزاري العربي للسياحة مؤخرا، يشكل اعترافا بأنها مدينة رائعة ورائدة، تقدم تجربة سياحية مذهلة لجميع المسافرين الدوليين.

وقال الباكر في بيان صحفي لـ "قطر للسياحة": "إن بطولة كأس العالم قطر 2022 أتاحت للكثيرين تجربة ضيافة قطر وثقافتها وتراثها الأصيل".

وأضاف: "هذا ليس كل شيء، حيث تنتظرنا روزنامة فعاليات منوعة ومميزة مليئة بالأحداث في العام المقبل، بالإضافة إلى افتتاح المزيد من مناطق الجذب والوجهات الترفيهية في جميع أنحاء البلاد خلال العام الجديد".

ولفت البيان إلى أن تقييم المدن قد تم بناء على مجموعة مختارة من المعايير، بما في ذلك إدارة السياحة، والبنية التحتية والموارد، والسلامة والأمن، وتنوع الأنشطة السياحية، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة وحمايتها.

وشهدت قطر في الفترة التي سبقت كأس العالم، توسعا سريعا في المشهد السياحي، حيث كان افتتاح شاطئ الخليج الغربي وجزيرة المها ودرب لوسيل مؤخرا من أحدث مناطق الجذب في البلاد.

وتهدف استراتيجية "قطر للسياحة" إلى جذب ستة ملايين زائر سنويا بحلول عام 2030، مع التركيز على 15 بلدا ذات أولوية، وتحديد الفرص المتميزة، سواء كان ذلك عن طريق سفر السائحين من دولهم إلى قطر، أو من خلال التوقف في قطر عند السفر إلى وجهات أخرى.

الجدير بالذكر أن المجلس الوزاري العربي للسياحة قرر في دورته (25)، التي انعقدت مؤخرا، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في العاصمة المصرية، القاهرة، اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية للعام .2023