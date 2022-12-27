روجت الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي لمسلسلهما الجديد "ضرب نار" عبر حساباتهما بمنصات التواصل الاجتماعي بشكل متزامن.

ونشرت ياسمين عبد العزيز، عدة صور من كواليس تصوير المسلسل، عبر موقع التواصل الاجتماعي" انستجرام "، وبدت ياسمين في الصور تستعد لتصوير أحد المشاهد.

وفي التوقيت نفسه شارك العوضي صورة من الكواليس، وكتب قائلا "جابر الكوماندا"، وهو اسم الشحصية التي يجسدها في العمل.

وتفاعل الجمهور مع الصورتين بشكل قوي، وسط تمنيات لهما بنجاح العمل الذي ينافس في مارثون رمضان المقبل.

وتجسد ياسمين عبدالعزيز دور "مهرة" وهي فتاة من شبرا تلتقي "جابر الكوماندا" الشاب القادم من سوهاج إلى القاهرة، وتنشأ بينهما قصة حب لكن بعد صراعات طويلة تدور بين الطرفين لأسباب تتعلق بسر غامص خلق سوء الفهم.

والمسلسل تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري، ويشارك في بطلولته سهير المرشدي، هدى الأتربي، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز.