ذكرت وسائل الاعلام الايطالية أن سبعة أحداث هربوا من سجن في ميلانو حيث استغلوا فترة التريض في ساحة السجن وقاموا بتسلق الجدران.

وأفادت التقارير بأنه لم يكن هناك سوى حارس واحد مناوب ، عندما كان الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عاما ، يقومون بالتريض.

وتم إعادة اثنين من الهاربين إلى السجن في نفس الليلة ، بعد تدخل أفراد أسرهم على ما يبدو. وقام هارب ثالث بتسليم نفسه بعد أن أقنعه والداه بذلك.

كما اندلع حريق في سجن سيزاري بيكاريا الأحد إثر قيام نزلاء آخرين بإضرام النار في الحشايا.

وتمكنت أجهزة الطوارئ من إخماد الحريق في المساء. وتم نقل أربعة حراس إلى المستشفى حيث كانوا يعانوا من استنشاق الدخان.