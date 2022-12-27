تعود النجمة اللبنانية نور إلى شاشة السينما لتشارك النجم محمد هنيدي بطولة الفيلم الكوميدي نبيل الجميل أخصائي تجميل، المنتظر انطلاقه في دور العرض السينمائية بداية من 28 ديسمبر 2022، ليفتتح موسم بداية عام 2023، الفيلم فكرة الفنان محمد هنيدي، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي.

وأطلقت الشركة المنتجة للفيلم البوستر الدعائي الرسمي للفيلم منذ أيام، والذي يضم النجمة نور، والنجم محمد هنيدي، بجانب عدد من نجوم الفن والكوميديا منهم محمد سلام، محمود حافظ، رحمة أحمد، أحمد فؤاد سليم، محمد الصاوي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي، عن دكتور نبيل أخصائي التجميل (محمد هنيدي) الذي يمتلك عيادة للتجميل، ومن خلال تلك العيادة يتعرض للعديد من المواقف، وتحدث بينه وبين نور العديد من المفارقات الكوميدية.

اكتسبت نور شهرتها من خلال انطلاقة سينمائية قوية في مصر، وقدمت العديد من الأدوار السينمائية المهمة، وأول أدوار البطولة التي لعبتها في السينما المصرية، كانت سنة 2000 من خلال فيلم شورت وفانلة وكاب مع النجم أحمد السقا، لتتوالى فيما بعد أدوارها في عدد من الأفلام الناجحة، مثل أصحاب ولا بيزنس (2001)، إزاي البنات تحبك (2003)، سنة أولى نصب (2004) الذي تعاونت فيه مع المخرجة كاملة أبو ذكري بأول أفلامها الطويلة، ثم ملاكي إسكندرية (2005)، ثم سيد العاطفي (2005)، وهو أول بطولة مطلقة للمطرب تامر حسني الذي شاركته أيضاً بطولة فيلم تصبح على خير (2017)، بالإضافة إلى فيلم الرهينة (2006)، نقطة رجوع (2008)، كشف حساب (2007) للمخرج أمير رمسيس في أول أفلامه الطويلة، والدراما النفسية ميكانو (2009) أمام تيم حسن وخالد الصاوي، وفيلم من 30 سنة (2016) للمخرج عمرو عرفة.