تواجه شركة الإلكترونيات العملاقة آبل مطالبات ضريبية بنحو 98 مليون دولار في اليابان، على خلفية كمية من مبيعات الأجهزة بدون رسوم لسائحين أجانب.

وذكرت صحيفة "نيكي " الاقتصادية اليابانية أن قواعد التسوق المعفى من الضرائب للأجانب الذين يقيمون في اليابان أقل من 6 أشهر لا تنطبق على المشتريات التي تتم بغرض إعادة البيع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن التقرير الياباني القول إن صفقة واحدة في أحد متاجر آبل ستور في اليابان شهدت قيام شخص بشراء مئات الأجهزة من إنتاج آبل مرة واحدة وهو ما يشير إلى أن هذه المشتريات تمت بغرض إعادة البيع، وبالتالي لا تتمتع باالإعفاء الضريبي للأجانب.

وذكرت نيكي أن آبل أوقفت البيع المعفى من الضرائب في اليابان في حزيران/يونيو الماضي ويعتقد أنها قدمت إقرارا ضريبيا معدلا للسلطات اليابانية.