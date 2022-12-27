تقدم النائب هاني شمس باقتراح برغبة طالب فيه بإنشاء أفرع متكاملة للمجلس الطبي العام في جميع المحافظات.



وقال شمس، في مقدمة اقتراحه، إن المجلس الطبي العام في منطقة الصباح الصحية يختص بالكشف على المرشحين لشغل الوظائف العامة بالدولة ومؤسساتها العامة، والكشف الطبي على المرشحين للبعثات الدراسية، والكشف الطبي على الحالات المحالة إلى المجلس من الجهات الحكومية لها، وتقدير اللياقة الصحية للموظفين بالحكومة لاستمرار الخدمة من عدمه.



ونظرا لما يعانيه المواطنون من الازدحام الشديد والانتظار لمواعيد طويلة الأجل لعرض طلبات على المجلس الطبي العام في منطقة الصباح الصحية، فقد أصبح لزاما على الدولة تخفيف الضغط والتسهيل على المواطنين، وإيجاد حلول ناجعة من بينها إنشاء أفرع أخرى للمجلس الطبي العام وميكنة المواعيد إلكترونيا.



لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي لعرضه على مجلس الأمة:



إنشاء أفرع متكاملة للمجلس الطبي العام في جميع المحافظات بالمناطق الصحية لتخفيف الازدحام عن المجلس الطبي الوحيد الموجود في منطقة الصباح الطبية التخصصية، والعمل بأسرع ما يمكن على ميكنة مواعيد الخدمات والفحص الطبي إلكترونيا.