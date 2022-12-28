

بيروت - ناجي شربل



حسم الرياضي بيروت مباراة «الديربي» مع غريمه التقليدي الحكمة بيروت بفارق 6 نقاط 77-71، والتي أجريت بينهما في قاعة صائب سلام بالنادي الرياضي في المنارة، ضمن بطولة لبنان في كرة السلة.



وتأخر الرياضي بفارق بلغ 10 نقاط في الربعين الأول والثاني ثم أدرك التعادل في الربع الثالث، وابتعد في الربع الرابع، أمام جمهور غفير واكب وشجع بحرارة.



ولعب الرياضي بأجنبي واحد بعد تورط لاعبه الأجنبي الثاني الأميركي ليدو بعراك في ملهى ليلي وتعرضه لكسر في يده، ما دفع بالنادي البيروتي إلى الاستغناء عن خدماته، كما شهدت المباراة عودة هداف الرياضي أمير سعود بعد غياب 3 أشهر بداعي الإصابة.



وبيعت التذكرة للجمهور بسعر أدنى قدره 10 دولارات أميركية، وصولا إلى 200 دولار في منصة الضيوف الكبار.



وتساوت فرق الحكمة والرياضي ودينامو برصيد 9 انتصارات وخسارة واحدة لكل منها في ذهاب الدوري المنتظم، كما تصدر الحكمة بفارق النقاط المسجلة في المباريات بين الفرق الثلاثة.



من جهته، يسعى فريق بيروت فيرست كلوب حامل اللقب الموسم الماضي إلى ضم الأميركي حسان وايتسايد الذي يلعب مع يوتاه جاز في الدوري الأميركي الشمالي لكرة السلة للمحترفين «ان بي آي»، في المراحل النهائية من بطولة لبنان. وكان وايتسايد لعب سابقا في لبنان مع المتحد طرابلس، وقاده مرتين تواليا إلى نهائي بطولة لبنان أمام الرياضي بيروت.