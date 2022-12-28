

القاهرة - سامي عبدالفتاح



يعود اليوم فريق الأهلي الى سباق الدوري، بمواجهة سيراميكا في الثامنة مساء بتوقيت الكويت، ضمن الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، وتأتي هذه المواجهة الصعبة بعد التعادل السلبي في الجولة الماضية مع سموحة، بعد تراجع مستوى أداء الفريق بشكل ملحوظ، ومع ذلك يبقى الأهلي على الصدارة برصيد 23 نقطة، بينما يحل سيراميكا في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.



وتسبق هذه المواجهة 3 مباريات اخرى، تبدأ بلقاء إنبي مع الداخلية، وطلائع الجيش مع حرس الحدود، وفيوتشر مع فاركو.



الى ذلك، تولى أحمد حسام «ميدو»، قيادة تدريب الإسماعيلي، وهو المدرب الثالث للفريق هذا الموسم. ويذكر ان ميدو متفرغ منذ سنوات لتقديم برنامجه التلفزيوني. وقال ميدو انني قررت العودة من جديد للتدريب، والإسماعيلي هو بيتي الثاني في مصر بعد الزمالك، لأنه لعب له فترة قصيرة بعد خروجه من الزمالك، مشيرا الى أن لديه علاقة رائعة بالجماهير في الإسماعيلية.



ويحتل الاسماعيلي المركز 16 في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط من 9 مباريات، وستكون المواجهة الاولى للإسماعيلي مع ميدو غدا الخميس أمام الزمالك.