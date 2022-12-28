

قالت صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد» أمس إن نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش عاد إلى أستراليا بعد نحو عام كامل من إبعاده منها من أجل المنافسة في بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم المقبل أملا في الفوز بلقبها للمرة العاشرة الشهر المقبل.



وأضافت الصحيفة أن ديوكوفيتش وصل جوا إلى أديليد، حيث من المقرر أن يشارك في بطولة أديليد الدولية التي تنطلق الأحد المقبل.



وكانت السلطات الأسترالية أبعدت ديوكوفيتش (35 عاما) عشية انطلاق النسخة السابقة من البطولة مطلع العام الحالي لعدم تلقيه اللقاح الواقي من فيروس كورونا.



وفي نوفمبر الماضي منحت الحكومة الأسترالية اللاعب الصربي تأشيرة دخول إلى أراضيها للمشاركة في البطولة الكبرى في ملبورن، قائلة إنها قررت إلغاء قرار وقف تأشيرة ديوكوفيتش بعد بحث الجوانب المتعلقة بهذا الأمر.



وفي وقت سابق من أمس، قال مدير بطولة أستراليا المفتوحة كريغ تيلي للصحافيين إن ديوكوفيتش سيصل إلى بلاده، وعبر عن أمله بأن يكون محل ترحيب.



وقال المسؤول الأسترالي عن ذلك «لدي ثقة كبيرة في الاتحاد الأسترالي للتنس وفي الجمهور الأسترالي».