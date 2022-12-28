

أعلن مدرب باريس سان جرمان الفرنسي كريستوف غالتييه، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده قبل عشرة أيام، سيعود الى تمارين فريقه في 2 أو 3 يناير.



وسيعود النجم الأرجنتيني، الذي اختير افضل لاعب في مونديال قطر 2022 بعدما سجل هدفين في النهائي أمام فرنسا، إلى باريس في الأول من الشهر المقبل بعدما نال فترة من الراحة اثر انتهاء منافسات كأس العالم.



ولن يكون ميسي موجودا على الأرجح مع فريق العاصمة الفرنسية حتى المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي عندما يستقبل انجيه.



ويحتل سان جرمان المركز الأول في الدوري الفرنسي برصيد 41 نقطة بفارق خمس نقاط عن لنس الثاني.



ويأمل سان جرمان أن يبني على تألق نجميه ميسي وكيليان مبابي في كأس العالم، بعد وصول اللاعبين الى النهائي، من أجل السعي لإحراز لقب دوري أبطال اوروبا بعد طول انتظار، حيث سيكون على موعد مع مواجهة نارية أمام بايرن ميونيخ الألماني في الدور ثمن النهائي بدءا من 14 فبراير المقبل.