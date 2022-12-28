

الرياض - خالد المصيبيح



واصل النصر صدارته لفرق الدوري السعودي بعد ان أنهى لقاءه أمام غريمه التقليدي الهلال بالتعادل 2-2 مستفيدا من خسارة مرافقه في الصدارة الشباب أمام الفتح في الاحساء.



وقدم النصر والهلال مباراة مثيرة وجماهيرية، بدأ الهلال مبكرا في الدقيقة 10 بتسجيل الهدف الأول عن طريق لاعبه النيجيري ايغالو، وحاول النصر ادراك التعادل كثيرا امام تماسك مدافعي الهلال حتى الشوط الثاني عندما أدرك البرازيلي تاليسكا التعادل (56) ثم تقدم الهلال بعدة بعشر دقائق عن طريق ضربة جزاء نفذها سالم الدوسري وفرض بعدها النصر السيطرة الكاملة على أجواء اللقاء بحثا عن التعادل الذي تحقق له في الدقيقة 88 بواسطة البديل عبدالرحمن غريب، فرفع النصر رصيده الى 23 نقطة والهلال إلى 21 نقطة ثالثا.



وفي الاحساء تلقى الشباب خسارته الأولى في المسابقة بسقوط مدو أمام الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف، حيث لم يكن الشباب حاضرا في اللقاء الذي سيطر عليه الفتح.

وسجل للفتح سفيان بن دبكه من ضربة جزاء وماجد كنبه وأيمن الخليف ومراد باتنا، فيما سجل هدف الشباب الوحيد لاعبه مينا، وظل الشباب على رصيده السابق بـ 22 نقطة ورفع الفتح رصيده الى 17 نقطة ولكل منهما مباراة مؤجلة.



وفي جدة تجلى الاتحاد وقدم مباراة رائعة أمام ضيفه التعاون وانتصر بثلاثية دون مقابل تناوب على تسجيلها البرازيلي هيلدر كوستا وحمدالله (هدفين) احدهما من ضربة جزاء، ليرفع الاتحاد رصيده الى 21 نقطة وله لقاء مؤجل، وظل التعاون على رصيده السابق بـ 20 نقطة.



وفي المجمعة، فاز الفيحاء على ضيفه الطائي 2-1.



وفي حفر الباطن، عاد الرائد الى الفوز بعد غياب 8 جولات وكان على حساب الباطن آخر الترتيب بهدفين لهدف.