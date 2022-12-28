خضراوات تسهم في الوقاية من سرطان الأمعاء



أعلنت د.أنتونينا ستارودوبوفا، خبيرة التغذية أن تناول الخضار والخضراوات الورقية من الفصيلة الكرنبية (الصليبية) يساعد على الوقاية من سرطان الأمعاء. وتقول كبيرة خبراء التغذية بوزارة الصحة في موسكو: «وفقا لنتائج الدراسات التي أجريت مؤخرا، اتضح أن تناول الخضار والخضراوات الورقية من الفصيلة الصليبية - الملفوف بمختلف أنواعه - القرنبيط وبروكلي والفجل واللفت والجرجير وغيرها، تساعد على الوقاية من سرطان القولون لأنها تحتوي على نسبة عالية من البولوفينول والألياف الغذائية».



وتضيف: إن الأهمية البيولوجية لهذه الصبغة النباتية الموجودة في الخضراوات والفواكه والثمار الساطعة اللون، تكمن في أنها مضادة للأكسدة، أي أنها تحمي خلايا الجسم من التلف.



المصدر: صحيفة «إزفيستيا»