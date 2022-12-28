عبدالعزيز جاسم



يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريبه الأخير اليوم على الملعب الفرعي لستاد جابر الدولي تحت قيادة المدرب البرتغالي روي بينتو، وذلك استعدادا للمغادرة غدا إلى البصرة لمواجهة المنتخب العراقي وديا الجمعة المقبل على ملعب الميناء الذي تم افتتاحه أول من أمس بمواجهة الكويت والميناء، وستقام عليه منافسات المجموعة الثانية ببطولة «خليجي 25» التي يتواجد فيها الأزرق إلى جانب منتخبات قطر والإمارات والبحرين، حيث سيفتتح منتخبنا أولى مواجهاته مع المنتخب القطري 7 يناير المقبل.



وحرص مدرب الأزرق بينتو على خوض الحصة التدريبية رغم الأجواء الممطرة وذلك ليتعود اللاعبون على مثل هذه الأجواء المتوقع أن تكون مشابهة وقريبة لأجواء البصرة لقربها من الكويت وكذلك لتطبيق بعض أفكاره قبل مواجهة العراق الودية من خلال التقسيمة.



من جهته، قال مدير المنتخبات الوطنية سعود المجمد ان معسكر الأزرق الداخلي يأتي استكمالا لبرنامج الإعداد الذي انطلق في نوفمبر الماضي والذي شهد إقامة معسكر خارجي في دولة الإمارات، تخللته مباراتان وديتان، مشيرا إلى أن البرنامج الإعدادي يسير وفق الخطة المرسومة.



واضاف ان الازرق سيغادر غدا إلى مدينة البصرة لخوض مباراة ودية أمام المنتخب العراقي، وسيعود الوفد بعد المباراة بيوم، قبل أن يعاود تدريباته يوم 2 يناير المقبل، موضحا أن الأزرق سيغادر يوم 4 يناير استعدادا للمشاركة في «خليجي 25».



وذكر المجمد أن الفترة الماضية ساهمت في رفع درجة التجانس بين اللاعبين خصوصا أن صفوف الأزرق تضم عددا من العناصر التي تشارك مع المنتخب للمرة الاولى، متمنيا أن يصل اللاعبون إلى أقصى درجات الجهوزية.



وأعرب عن أمنياته في أن يحقق الأزرق النتائج المرجوة في «خليجي 25»، مشيدا بالتزام اللاعبين بتعليمات الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، مشيرا إلى تعرض بعض اللاعبين لإصابات طفيفة في التدريبات، وهو أمر طبيعي يحدث لكل فريق.