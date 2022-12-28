يعقوب العوضي



فاز فريق الكرة الطائرة بنادي الكويت على كاظمة بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من امس ضمن منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة وختام القسم الأول من البطولة، على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله، وبذلك يرتفع رصيد الأبيض إلى 11 نقطة، بينما أصبح رصيد كاظمة 12 نقطة.

ومع نهاية القسم الأول، يتصدر العربي الترتيب العام بـ 15 نقطة، ويحل القادسية في الوصافة بنفس الرصيد وبفارق الأشواط، بينما يأتي كاظمة في المركز الثالث، والكويت رابعا.



إلى ذلك، استعاد القادسية جهود لاعبه ناصر دشتي بعد تعافيه من الإصابة وخضوعه للعلاج الطبيعي التأهيلي الذي استغرق أسبوعين.