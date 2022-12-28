

يحيى حميدان



تغلب فريق الكرة بنادي الكويت على الميناء العراقي 2-1 في مباراة ودية أقيمت في البصرة بمناسبة افتتاح ملعب الميناء الأولمبي الذي سيحتضن منافسات كأس «خليجي 25» المقررة في الفترة من 6 حتى 19 يناير المقبل.



وتقدم «الأبيض» بهدفين عن طريق علي حسين (59) والتونسي طه ياسين الخنيسي (67)، قبل أن يقلص كرار محمد الفارق للميناء من ركلة جزاء (90). وعاد وفد الفريق الكويتاوي للبلاد عصر أمس، لاستكمال تحضيراته للمنافسات المحلية.



وتقدم نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الكويت عادل عقلة بالشكر الى وزارة الشباب العراقية والاتحاد العراقي وإدارة نادي الميناء على حسن الاستقبال والضيافة.



وقال عقلة: «يشرفنا اختيار اسم الكويت واسم نادي الكويت للمشاركة في افتتاح ملعب الميناء الأولمبي الجديد وهو بلا شك أمر طيب ويشكرون عليه، وحرصنا كمجلس إدارة النادي على إنجاح هذه الفعالية وهو ما تأكد من خلال حضور رئيس النادي خالد الغانم وعدد من أعضاء مجلس الإدارة إلى الملعب».



وبين عقلة أن الفائدة الفنية كانت كبيرة من المباراة بعدما قام الجهاز الفني بتجربة بعض اللاعبين والذين تألقوا ونتمنى أن يكون القادم أفضل لـ «الأبيض»، مشيرا إلى ان التركيز حاليا ينصب على المشاركة في كأس «زين» التنشيطية خلال فترة التوقف بسبب «خليجي 25».