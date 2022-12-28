يسدل الستار عند السادسة من مساء اليوم على منافسات بطولة النخبة العربية الثانية للتنس، بإقامة المباراة النهائية لفردي الرجال بين الأردني عبدالله شلباية، واللبناني بنجامين حسن على الملعب الرئيسي في مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، بعد أن تم تأجيل المباراة وحفل الختام من أمس إلى اليوم بسبب تقلبات الطقس، والأجواء الماطرة التي شهدتها البلاد أمس.



وسيشهد حفل الختام العديد من الفعاليات المتنوعة، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحادين العربي والكويتي للتنس الشيخ أحمد الجابر، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع د. عماد مصطفى البناني، وعدد من السفراء والقيادات الرياضية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتنس.

إلى ذلك، فاز الثنائي التونسي محمد عزيز دقاز، واسكندر المنصوري بالمركز الأول في منافسات الزوجي، بعد تغلبهما على الثنائي الأردني عبدالله شلباية، وموسى القطب بمجموعتين دور رد في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء امس الأول على الملعب الرئيسي.

وذهب المركز الثالث إلى الثنائي المغربي وليد اهودا، وياسين الدليمي، بعد انسحاب الزوجي المصري المكون من كريم محمد، ومحمد صفوت، لإصابة الأخير قبيل انطلاق المباراة.

من جانبه، أشاد نائب رئيس الاتحاد العربي للتنس ريمون كتورة بالمستوى الرفيع الذي قدمه أفضل 23 مصنفا عربيا في البطولة، وقال:«سعدنا باستضافة الاتحاد الكويتي للتنس للبطولة، وقد مهد رئيس مجلس إدارة الاتحادين العربي والكويتي للتنس الشيخ أحمد الجابر كل السبل لإظهار البطولة بأفضل صورة.



من جهتها، ذكرت رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس أريج المطبقاني أن البطولة أخذت التنس العربي إلى مستويات عالمية، وشهدنا مشاركة أفضل المصنفين العرب بالبطولة، وقدموا مستويات فنية عالية قريبة من المستويات العالمية.