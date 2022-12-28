عبدالعزيز الفضلي



أغلقت وزارة التربية باب الترشح لوظيفة مدير عام منطقة تعليمية بعد مرور أسبوعين وهي الفترة التي حددتها للتقديم على هذا المنصب، منهم 3 لمناطق تعليمية وواحد لإدارة التعليم الخاص.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» انه مع إغلاق باب الترشح تم تسجيل 17 متقدما لهذا المنصب، لافتة إلى أن هناك عددا من المتقدمين لا تنطبق عليهم الشروط حيث تضمنت الأسماء بعض مديري المدارس وموجهين.



وذكرت أنه سيتم من خلال لجنة مختصة فحص ومراجعة أسماء وملفات المتقدمين للوقوف على مدى مطابقتها للشروط الخاصة بالإعلان والذي فتحته التربية لجميع العاملين فيها بشرط أن يكون مدير إدارة، وذلك بهدف خلق نوع من المنافسة بين أبناء الوزارة بمختلف تخصصاتهم دون تمييز للحصول على المناصب القيادية في الوظائف الإشرافية، مشددة على ضرورة أن يكون القيادي ملما بجميع الأمور التربوية والإدارية كونه منصبا إشرافيا يضم تحت قيادته مختلف الإدارات في المنطقة.