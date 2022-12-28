كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بمحافظة الجهراء بتنفيذ جولة تفتيشية على المحلات والإعلانات بمنطقة الجهراء للتأكد من التزام أصحاب المحلات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية محسن الدويخ ان الجولة أسفرت عن تحرير 12 مخالفة تمثلت في إضافة إعلان دون ترخيص، عدم وضع الترخيص في مكان بارز، عدم تجديد ترخيص الإعلان.



ودعا الدويخ أصحاب المحلات الى التقيد والالتزام بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة.