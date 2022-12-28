في إطار جهوده المجتمعية والتطوعية، أطلق البنك الأهلي المتحد مبادرة إنسانية جديدة، بالتعاون مع مؤسسة لوياك وزع خلالها كسوة الشتاء من ملابس ومستلزمات تناسب برودة الجو على عمال التنظيف والبناء وأصحاب المهن البسيطة، في منطقة المباركية بالكويت لمساعدتهم على مواجهة اشتداد موجة البرد، وتوفير شتاء دافئ لهم.



وتعليقا على هذه المبادرة الإنسانية، أفادت رئيس إدارة الاتصال المؤسسي في البنك الأهلي المتحد فاتن التميمي: إن البنك صاحب دور ريادي في تقديم الدعم والمساندة والرعاية للفئات الأكثر احتياجا سواء مباشرة أو بالشراكة مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني.



وأضافت: تعكس هذه المبادرة عن مدى التزام البنك تجاه الفئات المحتاجة ومحدودي الدخل، والذين يقومون بأعمال ضرورية في خدمة المجتمع، ومن القيم الإنسانية والإسلامية أن نخفف عنهم وطأة موجة البرد التي تشهدها البلاد في فصل الشتاء، فضلا عن دور هذه المبادرة في تنمية روح المسؤولية المجتمعية لدى موظفي البنك ومنحهم فرصة المشاركة في الأنشطة الموجهة لخدمة المجتمع.



وأوضحت: إن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من حرص البنك الدائم على الاهتمام بالفئات غير المقتدرة ومد يد العون والمساعد لهم، وإشعارهم بتقدير ظروفهم، ما يبعث على مد جسور التواصل والتراحم والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.