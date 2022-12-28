نظمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مساء الاثنين ندوة بعنوان «الاندماج النووي.. الإنجاز العلمي» لتسليط الضوء على ما شهده العالم مؤخرا من نجاح لتوظيف الاندماج النووي في إنتاج الطاقة بعد عقود من التجارب، حيث أعلن باحثو الاندماج النووي في مختبر لورانس ليفرمور الوطني بالولايات المتحدة منذ أيام تحقيقهم خطوة تاريخية في هذا المجال.



واستضافت المؤسسة نخبة من العلماء الكويتيين لتسليط الضوء على هذا الإنجاز العلمي والتاريخي، بالإضافة إلى توقعاتهم حول دور الاندماج النووي كمصدر رئيسي في المستقبل وهم د.فهد زمان ود.ناصر بورحمة، بالإضافة إلى الباحث عيسى النصر الله، وشارك في حضور الندوة نحو 100 مشارك من المهندسين والباحثين والأساتذة والأكاديميين والطلبة وعدد من المهتمين من مختلف الجهات الحكومية، بالإضافة إلى القطاع الخاص.



وقدم د.فهد زمان شرحا علميا وتسلسلا تاريخيا للتجارب والمحاولات السابقة في استخدام الاندماج النووي في توليد الطاقة.



من جانبه، أوضح د.ناصر بورحمة الفرق بين النهجين الرئيسيين في الاندماج النووي، وهو الاندماج بحصر القصور الذاتي والاندماج بالحبس المغناطيسي والتعرف على منشأة الاشتعال الوطنية في مختبر لورانس ليفرمور الوطني في الولايات المتحدة، كما قدم شرحا تفصيليا لطريقة الاندماج النووي عن طريق الاندماج بحصر القصور الذاتي.



من جهته، قدم الباحث عيسى النصر الله نبذة عن مستقبل إنتاج الطاقة الكهربائية من تقنية الاندماج النووي، كما سلط الضوء على المشاريع المستقبلية في هذا المجال.